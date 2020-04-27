Иномарка трижды перевернулась в Тосненском районе

Авария произошла вечером 26 апреля между Никольским и Отрадным в Тосненском районе Ленинградской области.

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По информации издания «Мегаполис», водитель не справился с управлением и автомобиль три раза перевернулся на трассе.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля. Отмечается, что водитель вылетел через лобовое стекло и получил травму носа.

Вам будет интересно Фото: перед съездом в Мурино произошло ДТП с участием шести автомобилей В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 24 апреля на внешней стороне КАД перед съездом в Мурино произошло ДТП... 24.04.2020 162

По факту ДТП проводится проверка.