Иномарка трижды перевернулась в Тосненском районе

Авария произошла вечером 26 апреля между Никольским и Отрадным в Тосненском районе Ленинградской области.
По информации издания «Мегаполис», водитель не справился с управлением и автомобиль три раза перевернулся на трассе.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля. Отмечается, что водитель вылетел через лобовое стекло и получил травму носа.
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По факту ДТП проводится проверка.