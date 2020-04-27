Псковские власти обязали самоизолироваться на 2 недели прибывающих жителей других регионов

Жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и обеспечить двухнедельную самоизоляцию, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Обновил указ по противодействию коронавирусу в Псковской области. Большая часть ограничительных мер продлена до 15 или 31 мая. Но, что особенно важно – в преддверии майских праздников ввели дополнительные ограничения для гостей из других регионов. Все, кто прибыл в Псковскую область после 24 апреля, должны незамедлительно сообщить об этом на телефон оперативного информационного центра. После этого – обязательная самоизоляция на 14 дней», — написал Ведерников в воскресенье на своей странице в Instagram.

Согласно обновлённому указу, это предписание не распространяется на россиян, которые приезжают в Псковскую область в служебные командировки или следуют через регион транзитом.

«Если до 15 мая дотерпим, и индекс самоизоляции, статистика заболевших будут держаться в прогнозируемых рамках, начнём шаг за шагом снимать ограничения», — пообещал Ведерников.

Как сообщалось ранее, правительство Псковской области продлило до 31 мая запрет на проведение любых массовых мероприятий. До 15 мая сохраняется запрет на посещение кладбищ, религиозных организаций, общественных пространств, а также ограничение на перемещение между населённым пунктами и муниципальными районами.

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