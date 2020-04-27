Псковские власти обязали самоизолироваться на 2 недели прибывающих жителей других регионов

Жители регионов России, приехавшие в Псковскую область после 24 апреля, обязаны не только уведомить об этом местные власти, но и обеспечить двухнедельную самоизоляцию, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Согласно обновлённому указу, это предписание не распространяется на россиян, которые приезжают в Псковскую область в служебные командировки или следуют через регион транзитом.
Как сообщалось ранее, правительство Псковской области продлило до 31 мая запрет на проведение любых массовых мероприятий. До 15 мая сохраняется запрет на посещение кладбищ, религиозных организаций, общественных пространств, а также ограничение на перемещение между населённым пунктами и муниципальными районами.
Согласно данным областного оперштаба, на воскресенье в Псковской области подтверждены 122 случая коронавируса. Выздоровели 13 человек, 8 скончались.