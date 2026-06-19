1393 человека пострадали от укусов паразитов в агломерации. Более 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 11 по 17 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1393 человека. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 41,6% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Всеволожский (16,4%), Подпорожский (13,8%) и Тихвинский (13,3%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Пушкинского (22%), Курортного (19,3%), а также Выборгского (17,3%) и Московского (10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито 86 тысяч жителей Петербурга и более 54 тысяч жителей Ленобласти.

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