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Новости Социум

Почти 1,4 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти покусали клещи за неделю

1393 человека пострадали от укусов паразитов в агломерации. Более 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 11 по 17 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1393 человека. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 41,6% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Всеволожский (16,4%), Подпорожский (13,8%) и Тихвинский (13,3%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Пушкинского (22%), Курортного (19,3%), а также Выборгского (17,3%) и Московского (10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито 86 тысяч жителей Петербурга и более 54 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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клещи роспотребнадзор
Новости Социум

В парке «Сильвия» предали земле останки жертв нацистских преступлений

Останки советских граждан перезахоронили в Гатчинском округе.

В парке «Сильвия» предали земле останки жертв нацистских преступлений - Останки советских граждан перезахоронили в Гатчинском округе.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В парке «Сильвия» состоялась траурная церемония захоронения останков 51 советского гражданина, ставшего жертвой нацистов в годы оккупации. Об этом 19 июня сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

«Советских граждан, которых в годы оккупации привозили сюда после допросов и пыток в застенках гестапо, расстреливали здесь, в нескольких шагах от аллей, по которым сегодня гуляют семьи с детьми», — заявил губернатор.

В ходе поисковых работ, проводимых отрядом «Искра» совместно со Следственным комитетом РФ, в парке было обнаружено более 200 тел жертв нацистов. На сегодняшний день специалистам удалось восстановить имена 9 погибших, работа по идентификации продолжается.

«Несколько лет назад именно здесь, в «Сильвии», началась большая работа, которая вышла далеко за пределы одного захоронения. В 2022 году при поддержке депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Ольги Занко удалось организовать поисковые работы на месте предполагаемых расстрелов мирных жителей и военнопленных», — отметил глава региона.

Как подчеркнул губернатор, именно благодаря инициативе Ольги Занко были приняты новые федеральные законы, которые впервые закрепили правовую защиту памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов.

Сегодня в России создается федеральный реестр подобных захоронений, формируются полные списки жертв геноцида и определен национальный оператор для этой работы.

«А главное — на государственном уровне память о мирных жертвах войны получила необходимую правовую защиту», — добавил Александр Дрозденко.

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Теги

Александр Дрозденко парк Сильвия красноармейцы

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