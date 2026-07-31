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Почти все водоемы Петербурга и Ленобласти признаны небезопасными для купания

Роспотребнадзор представил неутешительные результаты мониторинга качества воды.

В Ленинградской области и Петербурге почти не осталось безопасных для купания водоемов. Об этом свидетельствуют свежие данные Роспотребнадзора по итогам заборов воды.

Так, в 47-м регионе было взято 180 проб воды в 20 зонах рекреации, охватывающих девять муниципальных образований. Лабораторные исследования показали, что ни один из проверенных пляжей не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Тем временем в Северной столице из 20 проинспектированных городских пляжей только два водоема полностью соответствуют установленным гигиеническим нормам. Они расположены в Выборгском районе — это Ольгинский водоем и 1-е Суздальское озеро (Верхнее).

«Обращаем внимание, что употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах, где вода не отвечает установленным требованиям, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — добавили в ведомстве.

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водоемы пляжи Роспотребнадзор в Ленобласти
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Тело пропавшей в Сербии петербурженки нашли в чемодане под Белградом

Местная полиция уже задержала несколько подозреваемых в убийстве.

В Сербии нашли тело гражданки России. Предварительно, погибшей является ранее пропавшая 27-летняя жительница Петербурга.

Как передают СМИ, Людмила пропала 25 июля, спустя два дня после прибытия из Стамбула. Родственникам перед своим исчезновением девушка рассказала, что собирается прогуляться по достопримечательностям Белграда и посетить местные бары. С тех пор россиянка не выходила на связь с близкими.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что тело россиянки нашли упакованным в чемодан под Белградом. Подозреваемыми в убийстве являются несколько человек, в том числе гражданин Турции. 

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