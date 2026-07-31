Роспотребнадзор представил неутешительные результаты мониторинга качества воды.
В Ленинградской области и Петербурге почти не осталось безопасных для купания водоемов. Об этом свидетельствуют свежие данные Роспотребнадзора по итогам заборов воды.
Так, в 47-м регионе было взято 180 проб воды в 20 зонах рекреации, охватывающих девять муниципальных образований. Лабораторные исследования показали, что ни один из проверенных пляжей не соответствует требованиям санитарного законодательства.
Тем временем в Северной столице из 20 проинспектированных городских пляжей только два водоема полностью соответствуют установленным гигиеническим нормам. Они расположены в Выборгском районе — это Ольгинский водоем и 1-е Суздальское озеро (Верхнее).
«Обращаем внимание, что употребление воды из открытых водоемов, а также ее заглатывание при купании в местах, где вода не отвечает установленным требованиям, создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — добавили в ведомстве.
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