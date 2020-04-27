Порядка 50 медработников Мариинской больницы Санкт-Петербурга заразились COVID-19 — пресс-служба

Порядка 50 медработников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом, сообщили в пресс-службе больницы.

«Да, порядка 50 медработников больницы. Часть из них находится в стационаре, часть – проходит лечение на дому», — сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о случаях заражения в медучреждении.

Сейчас пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге принимают девять медицинских учреждений, где развёрнуты 4013 коек, а к 28 апреля под приём больных с новой коронавирусной инфекцией будут перепрофилированы еще пять стационаров — Мариинская больница, Городская больница №38 имени Cемашко, Городская больница №15, а также Роддом №16 и Детская городская больница святой Ольги.

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По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 3077 случаев заражения COVID-19. Умерли 27 человек. Выздоровели 489 человек.