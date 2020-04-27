На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу

По оставшейся полосе скорость движения транспорта ограничат до 50 км/ч.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 27 апреля до 2 мая на внешнем кольце КАД будет попеременно перекрываться одна полоса движения в районе Приморского шоссе. На оставшейся полосе введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и световые сигнализации.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.