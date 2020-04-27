В Петербурге задержали сладкоежек, похитивших из магазина 80 плиток шоколада — видео

В Петербурге полицейские по “горячим” следам раскрыли грабеж в супермаркете в центре города.
Ранее ivbg.ru сообщал, что в минувшую субботу, 25 апреля, двое неизвестных похитили 80 плиток шоколада и 8 коробок шоколадных конфет из магазина на улице Егорова. После скрылись на автомобиле Volkswagen Jetta белого цвета.
Подозреваемых удалось задержать на следующий день на бульваре Новаторов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти. Задержанные оказались ранее судимые уроженцы Северной Осетии 29 и 32 лет, оба безработные.
В багажнике иномарки полицейские также обнаружили большое количество шампуня, сыра, масла, конфет и прочей продукции. По предварительным сведениям, похищенное злоумышленники сбывали на рынках.
Полиция устанавливает все эпизоды причастности к другим хищениям из магазинов. Возбуждено уголовное дело.