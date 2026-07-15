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Жители Петербурга смогут рассмотреть 79 % солнечного затмения 12 августа

Жители Петербурга смогут рассмотреть 79 % солнечного затмения 12 августа - Петербуржцы смогут увидеть частное солнечное затмение 12 августа. Луна закроет около 79 % солнечного
Фото: Freepik.

Петербуржцы смогут увидеть частное солнечное затмение 12 августа. Луна закроет около 79 % солнечного диска.

Аналогичная видимость ожидается в Мурманске. Наиболее заметным затмение будет в Калининграде, где скроется около 85 % Солнца. В Москве Луна закроет только около 8 % солнечного диска.

Затмение начнется примерно в 20:00. Спустя около десяти минут Солнце скроется за горизонтом.

Полоса затмения пройдет через полуостров Таймыр, Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию и Испанию. Большая часть явления будет наблюдаться над Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

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