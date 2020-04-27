Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 27 апреля

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 43 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе — 743 человек.
По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:
- Волхов;
- Выборг;
- Перово Выборгский район;
- Гатчина;
- Тайцы Гатчинский район;
- Кобралово Гатчинский район;
- Высокоключевой Гатчинский район;
- Войсковицы Гатчинский район;
- Сиверский Гатчинский район;
- Вырица Гатчинский район;
- Пудомяги Гатчинский район;
- Коммунар Гатчинский район;
- Малые Колпаны Гатчинский район;
- Большие Колпаны Гатчинский район;
- Жабино Гатчинский район;
- Саванкюля Гатчинский район;
- Лампово Гатчинский район;
- Тихковицы Гатчинский район;
- Новый Свет Гатчинский район;
- Кингисепп;
- Кириши;
- Русско-Высоцкое Ломоносовский район;
- Петровское Приозерский район;
- Пятиречье Приозерский район;
- Мельниково Приозерский район;
- Замостье Приозерский район;
- Тосно;
- Никольское Тосненский район;
- Трубников Бор Тосненский район.
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27.04.2020 248