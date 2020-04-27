Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 27 апреля

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 43 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе — 743 человек. 

По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:

  • Волхов;
  • Выборг;
  • Перово Выборгский район;
  • Гатчина;
  • Тайцы Гатчинский район;
  • Кобралово Гатчинский район;
  • Высокоключевой Гатчинский район;
  • Войсковицы Гатчинский район;
  • Сиверский Гатчинский район;
  • Вырица Гатчинский район;
  • Пудомяги Гатчинский район;
  • Коммунар Гатчинский район;
  • Малые Колпаны Гатчинский район;
  • Большие Колпаны Гатчинский район;
  • Жабино Гатчинский район;
  • Саванкюля Гатчинский район;
  • Лампово Гатчинский район;
  • Тихковицы Гатчинский район;
  • Новый Свет Гатчинский район;
  • Кингисепп;
  • Кириши;
  • Русско-Высоцкое Ломоносовский район;
  • Петровское Приозерский район;
  • Пятиречье Приозерский район;
  • Мельниково Приозерский район;
  • Замостье Приозерский район;
  • Тосно;
  • Никольское Тосненский район;
  • Трубников Бор Тосненский район.
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