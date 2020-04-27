«Тележка добра» докатилась до пенсионеров из Тосненского района

Жители оставляют в коробках, установленных в магазинах продукты, а волонтеры Тосненского района доставляют их пожилым людям

Адресная помощь оказывается в рамках акции «Тележка добра» людям, оказавимся в сложно жизненной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Проект запущен по инициативе районного отдела Общероссийского народного фронта в магазинах «Аскания» города Тосно.

Узнать о том, как вызвать на помощь волонтеров, можно по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб районов и местных штабов волонтерского движения. Региональный волонтерский штаб принимает заявки по телефону: 8 (800) 200-34-11. Обращения от пожилых ленинградцев принимают также по телефону «горячей линии» Общероссийского Народного Фронта: 8 800 200 34 11.

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По информации на 27 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,9 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 206 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 877 тысяч человек из общего числа заразившихся.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2871, Подмосковье — 638 , Нижегородской области — 207. Также за минувшие сутки умерло 50 пациентов с COVID-19.