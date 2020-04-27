Подробности: 8-классницу с 22 пакетами наркотиков мог втянуть в наркоторговлю ее «молодой человек»

Как ранее сообщал ivbg.ru, 25 апреля в Петербурге в салоне такси «Ситимобил» сотрудники полиции задержали восьмиклассницу с 22 пакетами наркотиков.

Внимание сотрудников полиции привлекло то, что сидящая в такси несовершеннолетняя девочка имела внешние признаки опьянения. Когда школьница вышла из машины, полицейские увидели лежащий на сидении сверток, обмотанный изолентой. В этот момент к автомобилю подошел 17-летний подросток, представившийся «молодым человеком» девочки.

Обоих забрали в полицейский участок, а сверток передали на экспертизу, которая показала, что содержащееся в нем вещество – наркотик, известный как мефедрон. Вызывает быстрое привыкание, продолжительный психоз и панические истерики, часто приводит к смерти из-за передозировок.

По версии полиции, молодой человек привлек восьмиклассницу к наркоторговле. Подросток не отрицал, что имеет опыт употребления веществ, но утверждал, что сверток нашел в тайнике. Часть пакетов с наркотиком он собирался передать ранее незнакомым ему людям.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к сбыту».