Также пострадавшему от аферистов выплатили проценты за использование средств.

Лужская городская прокуратура восстановила права местного жителя, лишившегося крупной суммы денег из-за действий мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По материалам дела, пожилой мужчина ранее перевел неизвестному 800 тысяч рублей. В ходе следствия правоохранительным органам удалось отследить поступление средств.

«Лужская городская прокуратура в интересах потерпевшего обратилась с иском в суд. Суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения с владельца счёта», — указано в сообщении.

По иску ведомства пенсионеру вернули похищенные средства, а также 119 тысяч рублей в качестве процентов за использование денег..

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