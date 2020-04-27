Бизнес в условиях пандемии: в правительстве Ленобласти ответили на самые актуальные вопросы

Правительство Ленобласти ответило на самые частые вопросы о работе предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Нужно ли для получения выплаты подтверждение, что ИП закрыто?

Для получения соцвыплат индивидуальным предпринимателям необходимо в администрацию своего муниципального района подать обращение о приостановки деятельности и в районное отделение центра соцзащиты населения — заявление на получение выплаты. Подробнее по ссылке.

Могут ли самозанятые оказывать свои услуги (шугаринга, наращивания ресниц и т.д.) на дому?

В парикмахерских и салонах красоты можно только воспользоваться услугами по уходу за волосами и услугами маникюра и педикюра. В частности, разрешена деятельность в сфере здравоохранения (код 86) за исключением кода 86.90.3 “Деятельность массажных салонов”. Таким образом, исключена сама деятельность – неважно, является исполнитель услуги самозанятым или ИП, оказывает услуги в салоне или на дому.

В каких населенных пунктах будут работать парикмахерские?

Открытие парикмахерских и салонов красоты запрещено в 18 населенных пунктах области. В остальных парикмахерские будут открыты, но жители смогут воспользоваться только услугами по стрижке. Остальные услуги в сфере красоты останутся недоступны до конца пандемии.

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Когда откроются магазины одежды и обуви?

Торговля одеждой и обувью в Ленобласти ограничена до 30 апреля. На сегодня возможно осуществлять только дистанционную торговлю. Пока других решений нет.

Как быть с оплатой за аренду помещения, если у предприятия нет сейчас доходов, и оно не относится к наиболее пострадавшим сферам?

Таким предприятиям необходимо письменно обратиться к арендодателю в целях предоставления льготного периода для уплаты арендной платы. Например, предоставление отсрочки и рассрочки перенесенных платежей на период введения ограничительных мер в соответствии с Указом Президента РФ №239 и Постановления Правительства Ленинградской области №171. В переговорах можно использовать положение о признании распространения новой коронавирусной инфекции форс-мажором.

Для получения финансовой поддержки в целях оплаты аренды, можно обратиться в региональную микрокредитную компанию “Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти” для получения микрозайма под льготный процент. Арендаторам государственного или муниципального имущества предоставляется отсрочка арендных платежей на три месяца (март-май) и рассрочка оплаты до конца 2020 года.