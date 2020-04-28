Спасатели ликвидировали пожар в садоводстве в Ломоносовском районе — видео

Инцидент произошел ночью 28 апреля на территории посёлка Новая Ропша в Ломоносовском районе Ленобласти.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного около полуночи.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар.

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Информация о пострадавших не поступала. По факту происшествия будет проведена проверка.