Теплая и дождливая погода, ожидается в Ленобласти во вторник

Местами в регионе ожидается дождь со снегом.

Согласно сообщениям синоптиков 28 апреля на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается тёплая и дождливая погода, местами возможен небольшой снег.

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Температура будет на уровне от 0 до +7 градусов тепла, местами и у водоёмов до +4 градусов. Ветер ожидается юго-западный 1-4 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.