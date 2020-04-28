Колесов: жаркое лето может обойти Петербург стороной

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, жаркая погода может обойти город стороной грядущим летом.

Колесов отметил, что синоптики города ориентируются на показатели, близкие к норме и выше нормы, но долгосрочные прогнозы не всегда бывают точны.

«Прогноз Гидрометцентра России говорит о том, что этот год может войти в пятерку самых теплых. В том числе и за счет аномально теплой зимы. Лето тоже будет с положительной аномалией, там есть и сухие периоды. Но речь идет о всей территории России», – сказал специалист.

Он считает, что в Петербурге к майским праздникам действительно потеплеет, но город всегда остается «немного в стороне» из-за близкого расположения к Арктике и быстро приходящих в регион антициклонов.

«Потепление будет где-то с 3-4 мая, придут циклоны и принесут теплую воздушную массу. Не будет отрицательных температур ночью, не будет осадков в виде снега. Но ожидаются дожди. А затем будет все теплее и теплее, и мы выйдем на долгожданные 10-15 градусов», – заключил Колесов.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что предстоящее лето может стать одним из самых жарких в истории. При этом, по его словам, ситуация с лесными пожарами в России не улучшается.