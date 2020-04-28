Житель Тихвина напал на полицейских и ранил двоих отверткой

27 апреля около 19:00 на сотрудников полиции напал 48-летний нетрезвый житель Тихвина. Прежде чем его обезвредили, он успел ранить отверткой двоих.
Напавший и ранивший полицейских отверткой мужчина является подозреваемым в похищении мобильного телефона. Ранее он неоднократно был судим. Раненным сотрудникам полиции удалось обезвредить агрессора и доставить его в отделение.
Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти. Полицейским пришлось обратиться в больницу, они находятся на амбулаторном лечении.
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