Рядом с частным домом в Луге найдены 34 человеческих скелета

27 апреля в Следственный комитет Лужского района сообщили о 34 человеческих скелетах, обнаруженных в 10 метрах от частного дома по улице Дмитриева в Луге.
Сообщение поступило от руководителя поискового отряда «Витязь». Визуальный осмотр показал, что повреждений останки не имеют. Предположительно, скелеты относятся к периоду ВОВ. Также на месте раскопок обнаружена печать «Лужского коммунально-строительного центра» 1939 года.
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