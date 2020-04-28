Рядом с частным домом в Луге найдены 34 человеческих скелета

27 апреля в Следственный комитет Лужского района сообщили о 34 человеческих скелетах, обнаруженных в 10 метрах от частного дома по улице Дмитриева в Луге.

Сообщение поступило от руководителя поискового отряда «Витязь». Визуальный осмотр показал, что повреждений останки не имеют. Предположительно, скелеты относятся к периоду ВОВ. Также на месте раскопок обнаружена печать «Лужского коммунально-строительного центра» 1939 года.