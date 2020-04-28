В Ленобласти создадут базу данных и жалоб по всем многоквартирным домам

ГИС «Жилнадзор» позволит мониторить состояние каждого жилого дома в Ленинградской области

Также с помощью государственной информационной системы государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти (ГИС «Жилнадзор»), распоряжение о создании которой уже подписал глава региона, можно будет отследить историю обращений граждан, а также оценить результаты проведенных Госжилнадзором проверок и выполненных управляющими компаниями работ.

В тестовом режиме ГИС «Жилнадзор» начнет работу в августе, для широкого круга пользователей система будет доступна в декабре текущего года.

Вам будет интересно Шлиссельбург, Выборг, Гатчину, Кузьмолово и Янино проверит Госжилнадзор Специалисты проверяют мероприятия, принимаемыми для нераспространения коронавирусной инфекции. Специалисты Госжилнадзора проверят санитарного состояния жилых домов и дворов, организацию мероприятий по их дезинфекции, работы аварийно-диспетчерских... 24.04.2020 185

Как уже ранее писал ivbg.ru, сейчас специалисты Госжилнадзора в связи с эпидемией коронавирусной инфекции ежедневно проверяют санитарное состояние жилых домов и дворов, а также организацию мероприятий по их дезинфекции. Особое внимание инспекторы уделят домам, от жителей которых поступают жалобы.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.