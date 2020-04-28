В Ленобласти создадут базу данных и жалоб по всем многоквартирным домам

ГИС «Жилнадзор» позволит мониторить состояние каждого жилого дома в Ленинградской области
Также с помощью государственной информационной системы государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти (ГИС «Жилнадзор»), распоряжение о создании которой уже подписал глава региона, можно будет отследить историю обращений граждан, а также оценить результаты проведенных Госжилнадзором проверок и выполненных управляющими компаниями работ.
В тестовом режиме ГИС «Жилнадзор» начнет работу в августе, для широкого круга пользователей система будет доступна в декабре текущего года.
Как уже ранее писал ivbg.ru, сейчас специалисты Госжилнадзора в связи с эпидемией коронавирусной инфекции ежедневно проверяют санитарное состояние жилых домов и дворов, а также организацию мероприятий по их дезинфекции. Особое внимание инспекторы уделят домам, от жителей которых поступают жалобы.
Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно.