В Заневском поселении ежедневно убирают 50 километров дорог

Дороги в Кудрово были обработаны дихлором. Проведена санобработка во всех населенных пунктах Заневского поселения Ленобласти.

Подрядчики очистили парковые зоны, детские и спортивные площадки, муниципальные дороги и автобусные остановки в Новосергиевке. В Кудрово в сухой уборке 33 километров дорог ежедневно задействуются семь спецмашин. В ходе влажной уборки в период 23-25 апреля израсходовано 80 кубометров воды.

Придорожная зона Кудрово была очищена с помощью специального пылесоса. Соответствующие работы проводились 22 и 25 апреля. В ручной уборке территорий были задействованы 23 человека.

В Янино-1, Заневке, Хирвости, Новосергиевке и Суоранде для уборки дорог задействованы четыре спецмашины. Каждый день убирается 17 километров асфальтового покрытия. В ходе влажной уборки в период 23-24 апреля израсходовано 30 кубометров воды. Бытовые отходы, поросль и пыль собирали 13 человек.