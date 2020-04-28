Генеральная уборка с последующей дезинфекцией пройдет в магазинах Ленобласти

Речь идет о продовольственных магазинах 47 региона. Постановление уже подписано губернатором

Постановление правительства опубликовано на официальном сайте правительства Ленобласти. В документе перечислены все торговые точки в 54 населенных пунктах, которые будут обязаны провести генеральную уборку помещений, оборудования и инвентаря в период с 16 до 22 часов 30 апреля 2020 года в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

По информации на 28 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 3 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 211 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 921 тысяч человек из общего числа заразившихся.

За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции – 6 411 в 83 регионах. За сутки выздоровели 1110 человек, всего выписаны 8456.