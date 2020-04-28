На КАД между Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения

До 3 мая будет перекрыта еще одна полоса движения на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 28 апреля по 3 мая 2020 года будет перекрыта для движения транспорта вторая полоса, по первой — будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и световые сигнализации.