В Ленобласти проходит акция #СубботникиПобеды

В преддверии 75-летия победы в ВОВ волонтеры, активисты, коммунальщики, сотрудники администраций и предприятий приводят в порядок воинские мемориалы и памятники.

Добровольцы проводят очистку и покраску постаментов, скамеек и бордюров, обрезают деревья, убирают мусор, высаживают цветы. 28 апреля силами волонтеров проводится уборка:

воинского захоронения «Северная окраина» и памятника «Слава» на месте захоронения партизан в Сланцах;

мемориала «Непокоренная высота 105.3 – гора Колокольня» в Ломоносовском районе;

знака «Здесь остановлен враг» и плиты Герою Советского Союза В. Л. Полещуку возле деревни Яндеба в Подпорожском районе.

В условиях COVID-19 добровольцы соблюдают социальную дистанцию, применяют медицинские маски и перчатки. Все работы будут завершены к 9 мая.