В трех садоводствах Ленобласти откроются ветеринарные пункты

В скором времени в трех садоводствах Лужского, Всеволожского и Волховского районов откроются новые ветеринарные пункты.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, с 1 мая ветеринарный пункт откроется в садоводстве “Мшинская” в Лужском районе, с 1 июня — в массивах “Дунай” Всеволожского района и “Пупышево” Волховского района.

Специалисты проконтролируют соблюдение санитарных норм при организации торговли в садоводствах, окажут необходимую помощь домашним питомцам и мелким сельскохозяйственным животным — курам, козам, кроликам, которых содержат садоводы.

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Ранее мы сообщали, что в Сосновом Бору строится ветеринарная клиника за 40,6 млн рублей. Учреждение предназначено для амбулаторного лечения животных, проведения профилактических ветеринарных мероприятий, обработки ран, вакцинации, диагностических исследований. И рассчитано на 60 посещений в день.