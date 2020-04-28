В Луге началась масштабная реконструкция Заречного парка

Основной фронт работ планируется завершить в сентябре, строительство пешеходного моста — в ноябре этого года.

Согласно проекту, в Заречном парке обустроят детскую площадку, зону тихого отдыха, входную группу, появятся горки для катания на ватрушках, ледово-роллерные дорожки, сеть тропинок из террасной доски, установят скамейки, урны и фонари. Также построят пешеходный мост через реку Лугу, который объединит парк с другими зонами массового отдыха людей.

Основные строительные работы планируется завершить в сентябре, строительство пешеходного моста — в ноябре этого года.

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Напомним, что в 2019 году проект реконструкции Заречного парка стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Луга получила грант в размере 75 млн рублей, плюс финансовую поддержку из бюджета Ленобласти — 30 млн рублей, и еще 3 млн — из внебюджетных источников.