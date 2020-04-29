Жительница Киришского района напала на стройплощадку и избила охранника

28 апреля возбуждено уголовное дело о разбое в отношении 41-летней жительницы садоводства «Посадников Остров». Ее подозревают в нападении на стройплощадку и избиении охранника.

В середине апреля неизвестные проникли на стройплощадку в Киришском районе Ленобласти возле ж/д платформы «55 километр». Там они напали на 39-летнего охранника, избили его и забрали мешок со щебнем весом около 50 килограммов. Жительницу садоводства «Посадников Остров» подозревают в непосредственном участии в нападении, хотя похищенного у нее обнаружено не было.

Установлено, что женщина прописана в Петербурге, а 14 лет назад была судима за убийство. Полиция разыскивает ее сообщников.