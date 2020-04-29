В Ленобласти изменится график движения пригородных поездов на майские праздники

С 30 апреля по 11 мая изменится расписание движения пригородных поездов, курсирующих по территории Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, 30 апреля и 8 мая пригородные поезда будут курсировать по графику пятницы; 1, 2, 3, 4, 9, 10 мая – по графику субботы; 5, 11 мая – по графику воскресенья.

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С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании и по круглосуточному телефону — 8-800- 775-00-00.