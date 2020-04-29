Александр Дрозденко поднялся в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах

Губернатор Ленобласти занял 12 место в рейтинге по упоминаемости в Telegram-каналах среди губернаторов, неделей ранее — 18-е.

Фонд “Петербургская политика” и экспертная сеть “Давыдов.Индекс” составили рейтинг упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах в период с 22 по 28 апреля 2020 года.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко занял 12 место, за неделю в Telegram-каналах главу региона упоминали 437 раз. В тройку лидеров вошли Сергей Собянин (Москва) — 7461, Андрей Воробьев (Московская область) — 1522 и Александр Беглов (Санкт-Петербург) — 853.

Ранее Александр Дрозденко вошел в пятерку лидеров общероссийского рейтинга руководителей регионов.