В Ленобласти подвели итоги конкурса #ленинградскийсадовод

По итогам конкурса #ленинградскийсадовод победителями стали девять фоторабот: по три в каждой номинации.

Так, в номинации “Самый ухоженный” победителями стали Светлана Коваленко @vitaminka124, Валерия @larapallna и Ольга Трофимова @trofimovaolga2007.

Самыми стильными признаны фотоработы Людмилы Антипенко, Ирины Игоши и Татьяны @negalsha.tata. В номинации “Самый экзотический” выиграли Любовь Рыбакова, Ксения Соколова и пользователя MILL @millka_life.

С фотоработами можно ознакомится в группе “Ленинградская область” во “ВКонтакте”.

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Победители получат ценные призы, которые помогут им насладиться дачным сезоном. А финалистов ждут дачные сувениры от компаний-производителей Ленобласти.