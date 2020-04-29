Депутаты Ленобласти предлагают разрешить родственникам умершего решить судьбу его органов

Парламент Ленинградской области выступил с законодательной инициативой по внесению изменения в статью 68 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобарания Ленобласти, законопроект предусматривает предоставление близким родственникам умершего человека права на выражение его прижизненной воли по изъятию органов с целью их последующего использования для медицины и науки.

Дело в том, что в федеральном законодательстве имеются пробелы, которые до настоящего времени не ликвидированы. Эта довольно противоречивая тема неоднократно обсуждалась в парламенте Ленобласти, в том числе в июне прошлого года на заседании «круглого стола» с участием видных ученых, экспертов, представителей Русской православной церкви, общественности. В результате были высказаны конкретные предложения по совершенствованию действующих правовых норм.

Как следует из пояснительной записки, в настоящее время избранный законодателем способ нормативного регулирования изъятия органов и (или) тканей для их последующего использования в медицинских, научных и образовательных целях, а также отсутствие у родственников прав на выражение воли умершего человека, препятствует спасению жизни многих больных людей.

Так, в пункте 3 статьи 5 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» закреплено право близких родственников заявить о согласии на изъятие органов и (или) тканей из тела умершего, основывающееся на конституционном требовании уважения частной жизни и признании того обстоятельства, что никто не может знать предпочтения и мировоззренческие установки умершего лица лучше его близких родственников, таким образом, конкретизировано положение статьи 23 Конституции Российской Федерации.

Согласно статье 47 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» изъятие органов и (или) тканей по решению близких родственников умершего разрешено при донорстве органов и тканей и их трансплантации (пересадки) от умершего донора. Вместе с тем, в статье 68 этого же Федерального закона при изъятии органов и (или) тканей с целью их последующего использования в медицинских, научных или учебных целях право родственников умершего на выражение его прижизненной воли не учтено. Это, в свою очередь, ведет к снижению качества оказания медицинской помощи из-за ухудшения подготовки врачебных кадров и невозможности проведения научных исследований, а также препятствует развитию в России направления биомедицины.

Обозначенную проблему и предлагается решить с помощью законопроекта, инициаторами которого выступили депутаты парламента Ленобласти Юрий Голиков, Регина Илларионова (КПРФ), Алексей Игонин, Марина Левченко, Александр Петров, Николай Пустотин, Людмила Тептина и Татьяна Тюрина.

По словам председателя профильной постоянной комиссии по здравоохранению ЗакСа Ленобласти Александра Петрова , действующий Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» значительно ограничивает возможности использования тканей умершего человека для научных целей, а самое главное — для практических.

«Мы долго отрабатывали этот весьма специфический вопрос с привлечением экспертов со всех сторон, и они приводили очень яркие примеры и доводы. Например, как детские врачи, используя эти материалы, снижали возможности инвалидности детей со многими заболеваниями. Чтобы облегчить решение этих вопросов, мы и подготовили совместно с профессиональным сообществом данный законопроект», — отметил Александр Петров.

Областной парламент поддержал законопроект, который будет направлен в Государственную Думу РФ в порядке законодательной инициативы.