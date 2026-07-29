В день 270-летия Екатерининского дворца, 30 июля, Екатерины и Елизаветы смогут бесплатно посетить музейный комплекс «Царское Село». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В этот день обладательницы имени Елизавета могут бесплатно посетить церковь Воскресения Христова (маршрут № 3), а Екатерины - экспозицию «Екатерина II. Личное пространство» в Зубовском флигеле (маршрут № 4). Для бесплатного входа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что 30 июля 1756 года в присутствии Елизаветы Петровны состоялось освящение церкви Воскресения Христова - эта дата считается точкой отсчета истории Екатерининского дворца.