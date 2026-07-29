weather 18.3°
$

Главная / Для души / Екатерины и Елизаветы смогут бесплатно посетить Екатерининский дворец 30 июля

Для души Новости

Екатерины и Елизаветы смогут бесплатно посетить Екатерининский дворец 30 июля

В день 270-летия Екатерининского дворца, 30 июля, Екатерины и Елизаветы смогут бесплатно посетить музейный комплекс «Царское Село». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Екатерины и Елизаветы смогут бесплатно посетить Екатерининский дворец 30 июля - Для бесплатного входа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Фото: ГМЗ «Царское Село»

В этот день обладательницы имени Елизавета могут бесплатно посетить церковь Воскресения Христова (маршрут № 3), а Екатерины - экспозицию «Екатерина II. Личное пространство» в Зубовском флигеле (маршрут № 4). Для бесплатного входа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Напомним, что 30 июля 1756 года в присутствии Елизаветы Петровны состоялось освящение церкви Воскресения Христова - эта дата считается точкой отсчета истории Екатерининского дворца.

Вам будет интересно
Из-за фестиваля «Петербург Фонтанка SUP» в центре города перекроют улицы
В связи с проведением фестиваля по сап-серфингу «Петербург Фонтанка SUP», который состоится 1 августа, в центре города изменится схема движения трансп...
28.07.2026
174

Теги

Музей «Царское Село» Екатерининский дворец Екатерина Елизавета
Новости Социум

Спасатели эвакуировали из леса под Гатчиной мужчину со сломанной ногой

В Гатчинском округе Ленобласти спасатели эвакуировали из леса мужчину со сломанной ногой.

Спасатели эвакуировали из леса под Гатчиной мужчину со сломанной ногой - Рыбак шел к реке Оредеж и повредил ногу.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

По информации Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, накануне поздно вечером в службу поступил сигнал о том, что в лесу в районе СНТ «Ломо» массива Чаща требуется помощь мужчине. Рыбак шел к реке Оредеж и повредил ногу. На помощь отправились спасатели отряда Тосно.

Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его медикам.

Вам будет интересно
На трассе Р-23 под Гатчиной ввели реверсивное движение
На участке трассы Р-23 в Гатчинском округе Ленобласти с 28 июля ввели реверсивное движение. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», реконструкция на...
28.07.2026
174

Теги

эвакуировали Ленобласть Гатчинский округ

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться