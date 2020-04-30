Большинство россиян все еще надеются на отдых за границей в этом году

Самые оптимистичные из них планируют отправиться в путешествие уже летом.

Сервис по планированию путешествий «Ozon.Travel» узнал у россиян, насколько сильно у них изменились планы на заграничные путешествия в этом году. Так, 85% россиян все еще надеются на поездку до конца текущего года. Причем большинство рассчитывает на путешествия этой осенью, а 10% самых оптимистичных респондентов — уже в августе.

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Около 15% респондентов не планируют путешествия в 2020 году. Большинство из них отказались от поездок по материальным обстоятельствам. Есть и те, кто просто не верят, что границы будут открыты в 2020 году из-за непрекращающейся пандемии COVID-19.