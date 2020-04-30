Сотрудники областной администрации собрали 1,1 млн рублей для больницы Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники комитетов областной администрации перечислили на расчетный счет Ленинградской областной клинической больницы 1 114 400 рублей. 

Деньги направят на мероприятия по организации работы медработников в условиях коронавирусной инфекции, закупку дополнительных расходных материалов и оборудования.

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29.04.2020 120

Ранее на счет Ленинградской областной клинической больницы 120 000 рублей перечислили сотрудники Ленинградского колледжа культуры и искусства.