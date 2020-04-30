На въездах в Пикалево и Первомайское появились информационные знаки и наряды ГИБДД

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Информационные знаки на въезде в Пикалёво, предупреждающие об ограничительных мерах. В двух населенных пунктах Ленинградской области — городе Пикалево Бокситогорского района и посёлке Первомайское Выборгского района — введён карантин. #карантин #пикалево #ленинградскаяобласть #стопкоронавирус