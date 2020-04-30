На въездах в Пикалево и Первомайское появились информационные знаки и наряды ГИБДД

Автор: Гузель Галимова
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С 30 апреля в Первомайском Выборгского района и в Пикалево Бокситогорского района Ленобласти ввели карантин.

В связи с этим на въездах в населенные пункты появились информационные знаки, предупреждающие об ограничительных мерах. Также на въездах начали дежурить наряды ГИБДД. Об этом сообщил комитет правопорядка и безопасности Ленобласти  в своем Instagram-аккаунте.

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30.04.2020 370