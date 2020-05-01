В Тосно началось строительство спортивного парка

Строительство парка планируется завершить в сентябре этого года.

В Тосно приступили к строительству спортивного парка. Новая локация для досуга расположится в центре города на проспекте Ленина.

Новый парк займет участок в 1,34 га и будет разделен на зоны по видам спорта: скейт-парк, площадки для паркура, мини-футбола, настольного тенниса, стритбола и воркаута. Также будут оборудованы места для отдыха, пешеходные дорожки, парковка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тосненского района.

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