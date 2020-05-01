Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 1 мая

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 44 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в регионе — 929 человек. Выздоровели 129 человека. 

По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:

  • Бокситогорск
  • Пикалево Бокситогорский район
  • Селиваново Бокситогорский район
  • Кикерино Волосовский район
  • Курковицы Волосовский район
  • Реполка Волосовский район
  • Волхов
  • Потанино Волховский район
  • Мурино Всеволожский район
  • Выборг
  • Первомайское Выборгский район
  • Светогорск Выборгский район
  • Торфяновка Выборгский район
  • Семиозерье Выборгский район
  • Тайцы Гатчинский район
  • Сусанино Гатчинский район
  • Ивангород Кингисеппский район
  • Винницы Подпорожский район
  • Приозерск
  • Мельниково Приозерский район
  • Громово Приозерский район
  • Коммунары Приозерский район
  • Сланцы
  • Гостицы Сланцевский район
  • Тосно
  • Тельмана Тосненский район
  • Федоровское Тосненский район
  • Войскорово Тосненский район.
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