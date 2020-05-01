Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 1 мая

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 44 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Общее число заболевших в регионе — 929 человек. Выздоровели 129 человека.
По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:
- Бокситогорск
- Пикалево Бокситогорский район
- Селиваново Бокситогорский район
- Кикерино Волосовский район
- Курковицы Волосовский район
- Реполка Волосовский район
- Волхов
- Потанино Волховский район
- Мурино Всеволожский район
- Выборг
- Первомайское Выборгский район
- Светогорск Выборгский район
- Торфяновка Выборгский район
- Семиозерье Выборгский район
- Тайцы Гатчинский район
- Сусанино Гатчинский район
- Ивангород Кингисеппский район
- Винницы Подпорожский район
- Приозерск
- Мельниково Приозерский район
- Громово Приозерский район
- Коммунары Приозерский район
- Сланцы
- Гостицы Сланцевский район
- Тосно
- Тельмана Тосненский район
- Федоровское Тосненский район
- Войскорово Тосненский район.
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01.05.2020 74