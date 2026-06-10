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Новости Социум

Из Петербурга с начала года депортировали более 4000 нелегальных мигрантов

С января по июнь судебные приставы препроводили до пограничного контроля в Пулково 4050 иностранцев, нарушивших правила пребывания в России.

Всех их выдворили по решению суда, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу. Большинство высланных — граждане Узбекистана и Таджикистана. Также в списке оказались выходцы из Азербайджана, Пакистана, Нигерии, Ливана, Иордании, Судана и Бразилии. Некоторые из депортированных не имеют гражданства вовсе. Каждого нарушителя привлекли к административной ответственности за незаконный въезд или нарушение режима пребывания.

Для сравнения: за весь 2025 год из Петербурга выдворили чуть больше 8000 мигрантов.

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Теги

нелегалы мигранты Россия Петербург приставы
Новости Социум

Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи в Ленобласти роспотребнадзор

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