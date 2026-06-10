С января по июнь судебные приставы препроводили до пограничного контроля в Пулково 4050 иностранцев, нарушивших правила пребывания в России.
Всех их выдворили по решению суда, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу. Большинство высланных — граждане Узбекистана и Таджикистана. Также в списке оказались выходцы из Азербайджана, Пакистана, Нигерии, Ливана, Иордании, Судана и Бразилии. Некоторые из депортированных не имеют гражданства вовсе. Каждого нарушителя привлекли к административной ответственности за незаконный въезд или нарушение режима пребывания.
Для сравнения: за весь 2025 год из Петербурга выдворили чуть больше 8000 мигрантов.