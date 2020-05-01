Производство медицинских масок в Ленобласти не останавливается

Несмотря на майские выходные предприятия Ленобласти, выпускающие индивидуальные средства защиты, продолжают свою работу.

Производство и отгрузка готовой продукции на предприятиях Ленобласти идет в соответствии с графиком. Так, на “Респираторном комплексе” во Всеволожском районе в сутки производят около 20 тысяч медицинских респираторов, “Клевер-Про” в Гатчинском районе — 100 тысяч медицинских масок, фабрика “Комацо” в Тихвине — около 7-8 тысяч многоразовых масок. Шить защитные костюмы продолжает и фабрика “БТК групп” во Всеволожске, объем выпуска в праздничные дни – 1 тысяча штук в неделю.

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Напомним, что 52 компании Ленобласти вошли в онлайн-каталог производителей масок. Воспользовавшись им, жители и предприятия региона могут приобрести многоразовые маски со сменными фильтрами или тканевые защитные маски, которые защитят горожан в момент эпидемии COVID-19, обратившись к производителям в своем городе или районе.