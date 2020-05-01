Лодейнопольский район признан самым безопасным по коронавирусу

В антилидерах — Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.

В Ленобласти за последние сутки зафиксировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число больных за все время эпидемии — 929 человек.

Наибольший прирост больных за последние сутки зафиксирован в Выборгском районе – 11 новых случаев. Район продолжает занимать второе место по общему числу заболевших — 184 человека. Всеволожский район уже несколько недель подряд занимает первую строчку антирейтинга, при этом за последние сутки там выявили всего один новый случай. Тройку замыкает Гатчинский район, за все время эпидемии там выявили 148 случаев, за последние сутки здесь диагностировали коронавирус двоим жителям.

Самых благополучными и безопасными районами можно назвать Лодейнопольский, там за все время выявили только один случай заболевания COVID-19, за последние сутки — 0, Лужский — всего 2 и 0 за 30 апреля и Подпорожский — 4 и 1 соответственно.