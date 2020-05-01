Видео: 85-летняя петербурженка выбросила мошеннику 100 тысяч рублей через окно

Таким образом пенсионерка хотела спасти сына, якобы сбившего человека.

Инцидент произошел 30 апреля в Калининском районе Ленобласти. 85-летней пенсионерки позвонил незнакомец и сообщил, что ее сын сбил человека. Для его спасения необходимы 100 тысяч рублей. Деньги мошенник предложил выкинуть через окно, что и сделала доверчивая пенсионерка.

Сверток с деньгами подобрал мужчина — сообщник звонившего. Происходящее попало на камеры наружного видеонаблюдения с соседнего дома.

Пенсионерка уже обратилась в полицию, проводится проверка. Мошенников ищут.