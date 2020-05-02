Названы населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Автор: Илья Серов
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Согласно последним данным оперативного штаба на 2 мая, в Ленинградской области за сутки подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе зафиксировано 975 заболевших, вылечились 188 человек. Последние случаи заражения были подтверждены в следующих населенных пунктах:

  • Бокситогорск;
  • Бор Бокситогорский район;
  • Бегуницы Волосовский район;
  • Гомонтово Волосовский район;
  • Мурино Всеволожский район;
  • Всеволожск;
  • Кудрово Всеволожский район;
  • Янино-1 Всеволожский район;
  • Щеглово Всеволожский район;
  • Сертолово Всеволожский район;
  • Старая Всеволожский район;
  • Бугры Всеволожский район;
  • пгт им. Свердлова Всеволожский район;
  • Лепсари Всеволожский район;
  • Выборг;
  • Гатчина;
  • Суйда Гатчинский район;
  • Новый Свет Гатчинский район;
  • Романовка Гатчинский район;
  • Новоселье Ломоносовский район;
  • Луга;
  • Торковичи Лужский район;
  • Мшинская Лужский район;
  • Приозерск;
  • Орехово Приозерский район;
  • Запорожская Приозерский район;
  • Гостицы Сланцевский район;
  • Форносово Тосненский район;
  • Войскорово Тосненский район.

Информация по конкретным населенным пунктам станет известна позже.

Всего по состоянию на 2 мая в России заражены коронавирусом 124 054 человек (за сутки +9623). За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.