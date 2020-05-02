Названы населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно последним данным оперативного штаба на 2 мая, в Ленинградской области за сутки подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом.
Всего в регионе зафиксировано 975 заболевших, вылечились 188 человек. Последние случаи заражения были подтверждены в следующих населенных пунктах:
- Бокситогорск;
- Бор Бокситогорский район;
- Бегуницы Волосовский район;
- Гомонтово Волосовский район;
- Мурино Всеволожский район;
- Всеволожск;
- Кудрово Всеволожский район;
- Янино-1 Всеволожский район;
- Щеглово Всеволожский район;
- Сертолово Всеволожский район;
- Старая Всеволожский район;
- Бугры Всеволожский район;
- пгт им. Свердлова Всеволожский район;
- Лепсари Всеволожский район;
- Выборг;
- Гатчина;
- Суйда Гатчинский район;
- Новый Свет Гатчинский район;
- Романовка Гатчинский район;
- Новоселье Ломоносовский район;
- Луга;
- Торковичи Лужский район;
- Мшинская Лужский район;
- Приозерск;
- Орехово Приозерский район;
- Запорожская Приозерский район;
- Гостицы Сланцевский район;
- Форносово Тосненский район;
- Войскорово Тосненский район.
Информация по конкретным населенным пунктам станет известна позже.
Всего по состоянию на 2 мая в России заражены коронавирусом 124 054 человек (за сутки +9623). За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.