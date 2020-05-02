Названы населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно последним данным оперативного штаба на 2 мая, в Ленинградской области за сутки подтверждено 46 случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе зафиксировано 975 заболевших, вылечились 188 человек. Последние случаи заражения были подтверждены в следующих населенных пунктах:

Бокситогорск;

Бор Бокситогорский район;

Бегуницы Волосовский район;

Гомонтово Волосовский район;

Мурино Всеволожский район;

Всеволожск;

Кудрово Всеволожский район;

Янино-1 Всеволожский район;

Щеглово Всеволожский район;

Сертолово Всеволожский район;

Старая Всеволожский район;

Бугры Всеволожский район;

пгт им. Свердлова Всеволожский район;

Лепсари Всеволожский район;

Выборг;

Гатчина;

Суйда Гатчинский район;

Новый Свет Гатчинский район;

Романовка Гатчинский район;

Новоселье Ломоносовский район;

Луга;

Торковичи Лужский район;

Мшинская Лужский район;

Приозерск;

Орехово Приозерский район;

Запорожская Приозерский район;

Гостицы Сланцевский район;

Форносово Тосненский район;

Войскорово Тосненский район.

Информация по конкретным населенным пунктам станет известна позже.

Всего по состоянию на 2 мая в России заражены коронавирусом 124 054 человек (за сутки +9623). За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.