Сотрудники МФЦ из 19 регионов России прочитали стихи о Победе

МФЦ Ленобласти организовал акцию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Коллеги центров «Мои Документы» поддержали инициативу в 19 регионах страны.

Участники вместе прочитали стихотворение Сергея Михалкова «После Победы». Как в строчках, объединившись, встали города, чтобы в мирное время вспомнить героев Великой Отечественной войны и поблагодарить их за жизнь.

Видео опубликовано на официальных страницах МФЦ в соцсетях «ВКонтакте«, Facebook и «Одноклассники», а также в Instagram.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти выплату на детей до трех лет можно оформить в МФЦ. Услуга при этом распространяется только на жителей 47 региона.