Стало известно, в каких районах Ленобласти меньше и больше всего зараженных коронавирусом

По мнению специалистов, ситуация с коронавирусом в Ленобласти стабилизируется тогда, когда люди начнут с особой ответственностью относиться к режиму самоизоляции.

За минувшие сутки в 10 районах региона зафиксировано 46 случаев заражения (всего 975 человек). При этом за все время 180 человек выздоровели.

Меньше всего зараженных выявили в Лодейнопольском (1), Лужском (5), Подпорожском (4), Сланцевском (7), Тихвинском и Кировском (по 8), Кингисеппском и Киришском (по 10), а также в Волосовском (12) районах.

Тем временем во Всеволожском районе зафиксирован 391 зараженный. Больше всего в Новосергиевке (123), Всеволожске (65) и Мурино (39). Второе место по количеству зараженных занимает Выборгский район, где выявлено 185 случаев: Первомайское (35), Рощино (35).

Далее следует Гатчинский район (158 заболевших). Больше всего (60) – непосредственно в Гатчине. В Бокситогорском районе заболеваемость выросла за счёт Пикалёво. В районе на сегодняшний день зарегистрировано 62 случая, на Пикалево приходится 29. В Тосненском районе – 58 случаев, в Приозерском и Ломоносовском – по 22.

Исходя из перечисленных данных, коронавирус в Ленобласти постепенно «тормозит». При этом риск заражения в ряде районов остается высоким, сообщает Online47.

Ранее Лодейнопольский район был признан самым безопасным по ситуации с распространением коронавируса. В антилидерах — Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.