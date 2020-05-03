Частный дом горит под Выборгом

Сегодня днем, 3 мая, в группе «Интересные события в Выборге» очевидец сообщил о пожаре на Графском переулке под Выборгом.

«Сильный пожар на Графском переулке. Горит дом», — пишет очевидец.

Судя по фото, на месте уже работают сотрудники специальных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ivbg.ru писал, что погибшую на пожаре в Выборге семью похоронят за счет бюджета Ленинградской области. Погибли отец и мать Шнитковы и шестеро их детей: девочки восьми, шести, трех, двух лет и одного года, а также двухмесячная дочь.