Погибшую на пожаре в Выборге семью похоронят за счет бюджета Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал распоряжение о выделении средств из резервного фонда правительства области на организацию погребения погибших на пожаре в Выборге

Также Александр Юрьевич выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью многодетной семьи. И отметил, что в случае установления опеки над оставшимся ребенком погибшей семьи Ленобласть возьмет на себя расходы по ее содержанию.

Как ранее сообщал ivbg.ru, более шести человек погибли при пожаре в жилом доме, расположенном на улице Малая Водяная в Выборге. Погибли отец и мать Шнитковы и шестеро их детей: девочки восьми, шести, трех, двух лет и одного года, а также двухмесячная дочь.

По предварительной информации, вечером в доме отмечали День рождения главы семейства. Следствие уже работает с одним из гостей. Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная, родители не отказывали себе в алкоголе.