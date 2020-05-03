Ленобласть перешагнула порог в тысячу зараженных коронавирусом

Несмотря на то, что на сегодняшний день, 3 мая, в Ленинградской области складывается противоречивая картина по заболеваемости коронавирусом, ситуацию можно назвать благополучной, сообщает Online47.

Так, в большинстве районов уже удалось пресечь дальнейшее распространение инфекции: за последние сутки ни одного нового случая не выявлено в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Киришском, Кировском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах.

При этом во Всеволожском районе зафиксировано пять случаев, однако здесь следует сделать поправку на близость Петербурга и численность населения. Тревожной можно назвать ситуацию в Гатчинском районе, где за сутки выявлено 53 случая (но только 15 из них областные заболевшие).