Ленобласть перешагнула порог в тысячу зараженных коронавирусом

Несмотря на то, что на сегодняшний день, 3 мая, в Ленинградской области складывается противоречивая картина по заболеваемости коронавирусом, ситуацию можно назвать благополучной, сообщает Online47.
Так, в большинстве районов уже удалось пресечь дальнейшее распространение инфекции: за последние сутки ни одного нового случая не выявлено в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Выборгском, Киришском, Кировском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах.
При этом во Всеволожском районе зафиксировано пять случаев, однако здесь следует сделать поправку на близость Петербурга и численность населения. Тревожной можно назвать ситуацию в Гатчинском районе, где за сутки выявлено 53 случая (но только 15 из них областные заболевшие).
Кроме того, 37 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в психиатрической больнице им. Кащенко, которая территориально расположена на территории Гатчинского района, но фактически находится в подчинении комитета здравоохранения Санкт-Петербурга. По распоряжению Александра Дрозденко во всех медицинских учреждениях резко усилены меры безопасности, а в указанной больнице их проигнорировали.
На сегодняшний день в Ленинградской области за все время подтверждено 1037 случаев заражения коронавирусом. Вылечились при этом 188 человек, а умерли трое.