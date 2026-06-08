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ПМЭФ-2026: рассказываем об итогах для Ленинградской области - инвестиции, рабочие места, новые проекты

С 3 по 6 июня Северная столица приняла XXIX Петербургский международный экономический форум. Прошедшее событие стало для Ленинградской области площадкой для закрепления стратегических партнёрств, привлечения крупных инвестиций и запуска инициатив в самых разных сферах - от АПК и промышленности до образования, туризма и логистики. Обо всем этом и многом другом - в нашем материале.

ПМЭФ-2026: рассказываем об итогах для Ленинградской области - инвестиции, рабочие места, новые проекты - С 3 по 6 июня Северная столица приняла XXIX Петербургский международный экономический форум. Прошедш

Фото и видео здесь и далее: Правительство Ленинградской области / официальная страница в соцсети «ВК»

Прагматичный диалог на ПМЭФ принёс Ленобласти 300 млрд инвестиций

На площадке «Экспофорума» собрались представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших компаний, инвесторы и эксперты, в том числе из других стран. Напомним, основной темой этого года стала «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему», а ключевым событием - пленарная сессия с участием российского лидера Владимира Путина.

Форум привлёк более 24,5 тысяч участников из 142 стран. Как сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, в рамках мероприятия заключили 1084 соглашения на сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Компании традиционно представили свои стенды, продемонстрировав достижения и перспективные проекты.

Главным символом экспозиции Ленинградской области стал Маяк, который олицетворял ориентир для всех, кто выбирает регион для реализации амбициозных проектов. Пространство стенда было разделено на две смысловые зоны: «Живи» и «Работай».

По итогам ПМЭФ‑2026 Ленобласть подписала более 20 соглашений с общим объёмом инвестиций в более 300 млрд рублей. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что в связи с этим будет создано свыше 14 тысяч новых рабочих мест - это рекордные показатели. По словам сенатора Сергея Перминова, регион активно поработал с бизнесом, создав инвестиционный задел на следующий год.

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По каким направлениям стартует работа?

ПМЭФ-2026: рассказываем об итогах для Ленинградской области - инвестиции, рабочие места, новые проекты - С 3 по 6 июня Северная столица приняла XXIX Петербургский международный экономический форум. Прошедш

АПК и пищевая промышленность:

  • «АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе;

  • ГК «ЭкоНива» построит новый животноводческий комплекс на 3,5 тысячи голов в Волосовском районе;

  • «Выборжец» вложит 455 млн рублей в расширение производства салатов и зелени во Всеволожском районе;

  • В Волховском филиале АО «Апатит», который входит в Группу «ФосАгро», к концу года выведут в розницу удобрения в мелкой упаковке для ИП, фермерских хозяйств и дачников;

  • Также будет построен завод по производству лечебного питания за 12,5 млрд рублей в Волосовском районе.

Промышленность и производство:

  • В Тосненском районе организуют производство канатов и верёвок с инвестициями 500 млн рублей;

  • Лужский производитель стеклянной тары вложит 920 млн рублей в модернизацию завода.

Логистика и транспорт:

  • RWB и Ленобласть договорились о развитии складской инфраструктуры региона;

  • Во Всеволожском районе ООО УК «ПСТ Капитал» построит мультитемпературный распределительный центр за 7,1 млрд рублей;

  • Там же, во Всеволожском районе, силами компании «Девелопмент-Е» появится новый логистический центр, который создаст 700 рабочих мест.

Строительство и ЖКХ:

  • В регионе стартует развитие ИЖС через механизм комплексного развития территорий;

  • Ленобласть и «РОКВУЛ» договорились о запуске пилотного проекта по утеплению и шумоизоляции соцобъектов и жилых домов;

  • ООО «Специализированный застройщик «ССК-СПБ» построит ЖК «Имена» на 623 тысячи м² в Новосаратовке Всеволожского района;

  • Компания «МИ ТЕХ» запустит в Ленобласти пилотный проект по цифровому контролю за стройками. 

ПМЭФ-2026: рассказываем об итогах для Ленинградской области - инвестиции, рабочие места, новые проекты - С 3 по 6 июня Северная столица приняла XXIX Петербургский международный экономический форум. Прошедш

Туризм и рекреация:

  • Группа «Трест» в Сосновском сельском поселении Приозерского района возведёт курортный комплекс за 15 млрд рублей;

  • В Громово (Приозерский район) благодаря «СКСР «Туриндустрия» появится спортивно‑рекреационный кластер;

  • В Кузьмоловском поселении ООО «Специализированный застройщик «Летний Город» построит туристический квартал на 2 350 мест.

Образование и подготовка кадров:

  • Школьники Ленобласти смогут готовиться к инженерным профессиям вместе с университетом «ЛЭТИ»;

  • В школах региона при содействии «Сбербанка» и «Алгоритмики» масштабируют программы по информатике и ИИ;

  • В Луге, Киришах и Кингисеппе при поддержке ООО «Петербургское стекло» запустят уникальную программу подготовки стекловаров.

Социальная поддержка и услуги:

  • Трикотажная фабрика из Соснового Бора обеспечит одеждой по электронным сертификатам областных малышей;

  • Будущие мамы Ленобласти, согласно договорённостям, смогут покупать детские товары по электронному сертификату в сети «ВОТОНЯ»;

  • Регион с ПАО «НОВАТЭК» договорился о дальнейшем наращивании совместных программ помощи жителям Ленобласти

  • «Хлебная Усадьба» присоединилась к программе социальной поддержки через карту «Ленинградская».

Международное сотрудничество:

  • Ленобласть расширила сотрудничество со странами Персидского залива: запланированы «Дни Ленинградской области» в Саудовской Аравии, сертификация областной продукции для региона Персидского залива, а также расширение деловых контактов с компаниями Ближнего Востока. Российско-Арабский деловой совет подтвердил готовность сопровождать сделки и помогать с выходом на дистрибьюторов в регионе.

  • Достигнута договорённость о сотрудничестве с Мьянмой в поставках продукции и портовой логистике.

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Партнёрства и программы развития:

  • Александр Дрозденко и гендиректор АСИ Светлана Чупшева подписали сразу два соглашения:

    1. о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни - Ленобласть запустит её первой в России;

    2. о народосбережении.

  • АО «Хакель» стало партнёром грантового конкурса губернатора Ленобласти для социальных проектов НКО.

В ходе форума Александр Дрозденко анонсировал появление в Ленобласти двух новых музеев на «Дороге жизни». Сбер представил результаты анализа кредитного поведения населения за последний год - в том числе с фокусом на 47-й регион. Кроме того, были представлены 13 проектов‑победителей Всероссийского конкурса «Родная игрушка», среди которых выделилась роботизированная собака «Арктика» из Соснового Бора.

ПМЭФ-2026: рассказываем об итогах для Ленинградской области - инвестиции, рабочие места, новые проекты - С 3 по 6 июня Северная столица приняла XXIX Петербургский международный экономический форум. Прошедш

Чем ещё выделилось событие этого года?

Прошедший форум запомнится не только деловыми дискуссиями. На полях ПМЭФ Сбер представил первый в мире платёжный терминал с искусственным интеллектом. Это собственная разработка банка, которая поддерживает все основные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Кроме того, устройство позволяет оставлять чаевые и списывать бонусы программы лояльности при покупке.

5 июня на мероприятии обсудили переход экономики к устойчивому росту. Гендиректор ПАО «НПК ОВК» и ООО «Универсальная Логистика» Ирина Ольховская подчеркнула роль частного бизнеса как одной из главных стабилизирующих сил. В качестве примера конкретных достижений был представлен новый стандарт подвижного состава - полувагон с грузоподъёмностью 77 тонн, разработанный за год в кооперации с «Северсталью».

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При этом масштабность события каждый год поражает. В этом году во время ПМЭФ цены в отелях Петербурга поднялись до 35 тысяч рублей за ночь, а траты гостей за прошлый втрое превысили расходы обычных туристов в городе в текущем году. Среди необычных экспонатов форума отметилось несъедобное блюдо из кубанского ресторана стоимостью 200 млрд рублей.

Дополнила общую картину экологическая составляющая: ВТБ совместно с Фондом защитников природы в рамках форума провели экологическую акцию «Чистый берег». 6 июня участники объединились для очистки заповедного побережья Балтики - территории нового заказника «Тарховский» в Курортном районе Северной столицы.

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Теги

ПМЭФ-2026 Ленинградская область инвестиции новые рабочие места новые проекты
Новости Происшествия Главное

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные

Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.

Десятки человек пострадали на дорогах Ленобласти за выходные - Более 250 аварий произошло в регионе за выходные.
Фото: МЧС ЛО/ Архив

На прошедших выходных в Ленинградской области произошло 256 аварий. Об этом 8 июня сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В результате 20 ДТП травмы получили 29 человек, включая троих детей. Также зафиксирован один летальный случай.

В Петербурге за тот же период произошло 692 аварии, в которых пострадали 53 человека, в том числе трое детей. Два участника аварий скончались. 

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Теги

Аварии в Ленобласти

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