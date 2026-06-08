С 3 по 6 июня Северная столица приняла XXIX Петербургский международный экономический форум. Прошедшее событие стало для Ленинградской области площадкой для закрепления стратегических партнёрств, привлечения крупных инвестиций и запуска инициатив в самых разных сферах - от АПК и промышленности до образования, туризма и логистики. Обо всем этом и многом другом - в нашем материале.

Фото и видео здесь и далее: Правительство Ленинградской области / официальная страница в соцсети «ВК»

Прагматичный диалог на ПМЭФ принёс Ленобласти 300 млрд инвестиций

На площадке «Экспофорума» собрались представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших компаний, инвесторы и эксперты, в том числе из других стран. Напомним, основной темой этого года стала «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему», а ключевым событием - пленарная сессия с участием российского лидера Владимира Путина.

Форум привлёк более 24,5 тысяч участников из 142 стран. Как сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, в рамках мероприятия заключили 1084 соглашения на сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Компании традиционно представили свои стенды, продемонстрировав достижения и перспективные проекты.

Главным символом экспозиции Ленинградской области стал Маяк, который олицетворял ориентир для всех, кто выбирает регион для реализации амбициозных проектов. Пространство стенда было разделено на две смысловые зоны: «Живи» и «Работай».

По итогам ПМЭФ‑2026 Ленобласть подписала более 20 соглашений с общим объёмом инвестиций в более 300 млрд рублей. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что в связи с этим будет создано свыше 14 тысяч новых рабочих мест - это рекордные показатели. По словам сенатора Сергея Перминова, регион активно поработал с бизнесом, создав инвестиционный задел на следующий год.

Вам будет интересно Сергей Перминов о ПМЭФ-2026: Мы выступаем за крепкую безопасность, здоровую конкуренцию и взаимовыгодное сотрудничество Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов поделился своей оценкой дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ-2026. «Форум, безусловно, удалс...

По каким направлениям стартует работа?

АПК и пищевая промышленность:

«АГРОИМПЭКС» инвестирует 700 млн рублей в расширение переработки орехов и сухофруктов в Ломоносовском районе;

ГК «ЭкоНива» построит новый животноводческий комплекс на 3,5 тысячи голов в Волосовском районе;

«Выборжец» вложит 455 млн рублей в расширение производства салатов и зелени во Всеволожском районе;

В Волховском филиале АО «Апатит», который входит в Группу «ФосАгро», к концу года выведут в розницу удобрения в мелкой упаковке для ИП, фермерских хозяйств и дачников;

Также будет построен завод по производству лечебного питания за 12,5 млрд рублей в Волосовском районе.

Промышленность и производство:

В Тосненском районе организуют производство канатов и верёвок с инвестициями 500 млн рублей;

Лужский производитель стеклянной тары вложит 920 млн рублей в модернизацию завода.

Логистика и транспорт:

RWB и Ленобласть договорились о развитии складской инфраструктуры региона;

Во Всеволожском районе ООО УК «ПСТ Капитал» построит мультитемпературный распределительный центр за 7,1 млрд рублей;

Там же, во Всеволожском районе, силами компании «Девелопмент-Е» появится новый логистический центр, который создаст 700 рабочих мест.

Строительство и ЖКХ:

В регионе стартует развитие ИЖС через механизм комплексного развития территорий;

Ленобласть и «РОКВУЛ» договорились о запуске пилотного проекта по утеплению и шумоизоляции соцобъектов и жилых домов;

ООО «Специализированный застройщик «ССК-СПБ» построит ЖК «Имена» на 623 тысячи м² в Новосаратовке Всеволожского района;

Компания «МИ ТЕХ» запустит в Ленобласти пилотный проект по цифровому контролю за стройками.

Туризм и рекреация:

Группа «Трест» в Сосновском сельском поселении Приозерского района возведёт курортный комплекс за 15 млрд рублей;

В Громово (Приозерский район) благодаря «СКСР «Туриндустрия» появится спортивно‑рекреационный кластер;

В Кузьмоловском поселении ООО «Специализированный застройщик «Летний Город» построит туристический квартал на 2 350 мест.

Образование и подготовка кадров:

Школьники Ленобласти смогут готовиться к инженерным профессиям вместе с университетом «ЛЭТИ»;

В школах региона при содействии «Сбербанка» и «Алгоритмики» масштабируют программы по информатике и ИИ;

В Луге, Киришах и Кингисеппе при поддержке ООО «Петербургское стекло» запустят уникальную программу подготовки стекловаров.

Социальная поддержка и услуги:

Трикотажная фабрика из Соснового Бора обеспечит одеждой по электронным сертификатам областных малышей;

Будущие мамы Ленобласти, согласно договорённостям, смогут покупать детские товары по электронному сертификату в сети «ВОТОНЯ»;

Регион с ПАО «НОВАТЭК» договорился о дальнейшем наращивании совместных программ помощи жителям Ленобласти

«Хлебная Усадьба» присоединилась к программе социальной поддержки через карту «Ленинградская».

Международное сотрудничество:

Ленобласть расширила сотрудничество со странами Персидского залива: запланированы «Дни Ленинградской области» в Саудовской Аравии, сертификация областной продукции для региона Персидского залива, а также расширение деловых контактов с компаниями Ближнего Востока. Российско-Арабский деловой совет подтвердил готовность сопровождать сделки и помогать с выходом на дистрибьюторов в регионе.

Достигнута договорённость о сотрудничестве с Мьянмой в поставках продукции и портовой логистике.

Вам будет интересно Владимир Цой принял участие в церемонии встречи Президента Танзании на ПМЭФ-2026 В рамках программы ПМЭФ — 2026 состоялась церемония встречи Президента Объединённой Республики Танзании Самии Сулуху Хасан. В мероприятии принял...

Партнёрства и программы развития:

Александр Дрозденко и гендиректор АСИ Светлана Чупшева подписали сразу два соглашения: о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни - Ленобласть запустит её первой в России; о народосбережении.

АО «Хакель» стало партнёром грантового конкурса губернатора Ленобласти для социальных проектов НКО.

В ходе форума Александр Дрозденко анонсировал появление в Ленобласти двух новых музеев на «Дороге жизни». Сбер представил результаты анализа кредитного поведения населения за последний год - в том числе с фокусом на 47-й регион. Кроме того, были представлены 13 проектов‑победителей Всероссийского конкурса «Родная игрушка», среди которых выделилась роботизированная собака «Арктика» из Соснового Бора.

Чем ещё выделилось событие этого года?

Прошедший форум запомнится не только деловыми дискуссиями. На полях ПМЭФ Сбер представил первый в мире платёжный терминал с искусственным интеллектом. Это собственная разработка банка, которая поддерживает все основные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Кроме того, устройство позволяет оставлять чаевые и списывать бонусы программы лояльности при покупке.

5 июня на мероприятии обсудили переход экономики к устойчивому росту. Гендиректор ПАО «НПК ОВК» и ООО «Универсальная Логистика» Ирина Ольховская подчеркнула роль частного бизнеса как одной из главных стабилизирующих сил. В качестве примера конкретных достижений был представлен новый стандарт подвижного состава - полувагон с грузоподъёмностью 77 тонн, разработанный за год в кооперации с «Северсталью».

Вам будет интересно Дмитрий Песков в студии VK Видео: Путин залил первый бетон в фундамент АЭС в Узбекистане Пресс-секретарь президента РФ выступил в Блогерской студии VK Видео и подвел итоги 1-го дня работы Владимира Путина на ПМЭФ-2026. Одним из главны...

При этом масштабность события каждый год поражает. В этом году во время ПМЭФ цены в отелях Петербурга поднялись до 35 тысяч рублей за ночь, а траты гостей за прошлый втрое превысили расходы обычных туристов в городе в текущем году. Среди необычных экспонатов форума отметилось несъедобное блюдо из кубанского ресторана стоимостью 200 млрд рублей.

Дополнила общую картину экологическая составляющая: ВТБ совместно с Фондом защитников природы в рамках форума провели экологическую акцию «Чистый берег». 6 июня участники объединились для очистки заповедного побережья Балтики - территории нового заказника «Тарховский» в Курортном районе Северной столицы.