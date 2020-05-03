В Пикалево продолжаются антикоронавирусные рейды

Автор: Илья Серов
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Сегодня, 3 мая, в Пикалево Бокситогорского района продолжаются рейды по общественным местам с целью контроля обеспечения карантинных мер.

Участие принимают представители ОМВД, комитета по местному самоуправлению Ленобласти и органов местного самоуправления. Проведено шесть профилактических бесед, осмотрено 19 общественных территорий.

За все время проверки не было составлено ни одного административного протокола. Тем временем в городе проводится дезинфекция улиц, остановок и других общественных мест.

На въезде в город выставлены два поста ДПС, задействованы четверо сотрудников ОМВД и двое дружинников.

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