В 7 районах Ленобласти будет введен обязательный масочный режим

Всем спасибо за поддержку, #самоизоляция завершилась, снова работаю в полную силу и с личным присутствием. Вынужден был принять решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная: Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы #ленобласть Постановление — в работе. Кроме того в магазинах обязательно должны появиться объявления на видных местах, куда могут жаловаться покупатели, в случае нарушения правил Роспотребнадзора торговой точкой. Районы, которые не попали в этот список, — кандидаты на смягчение ограничительных мер с 12 мая. Будьте здоровы! #стопкоронавирус #дрозденкоюлия