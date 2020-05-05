В 7 районах Ленобласти будет введен обязательный масочный режим

5 мая в своем instagram-аккаунте Александр Дрозденко сообщил о начале работы над постановлением, вводящим обязательный масочный режим в семи районах Ленобласть.

«Вынужден был принять решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная», – сообщил в своем обращении Александр Дрозденко

Обязательный масочный режим, подразумевающий ношение защитной маски в общественном транспорте, общественных местах и магазинах, будет введен в семи районах Ленобласти:

Бокситогорском;

Всеволожском;

Выборгском;

Гатчинском;

Ломоносовском;

Приозерском;

Тосненском.

Это районы, в которых складывается неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.