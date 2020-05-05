В 7 районах Ленобласти будет введен обязательный масочный режим

Автор: Сергей Агутин
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5 мая в своем instagram-аккаунте Александр Дрозденко сообщил о начале работы над постановлением, вводящим обязательный масочный режим в семи районах Ленобласть.

«Вынужден был принять решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная», – сообщил в своем обращении Александр Дрозденко

Обязательный масочный режим, подразумевающий ношение защитной маски в общественном транспорте, общественных местах и магазинах, будет введен в семи районах Ленобласти:

  • Бокситогорском;
  • Всеволожском;
  • Выборгском;
  • Гатчинском;
  • Ломоносовском;
  • Приозерском;
  • Тосненском.

Это районы, в которых складывается неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.

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05.05.2020 42

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Всем спасибо за поддержку, #самоизоляция завершилась, снова работаю в полную силу и с личным присутствием. Вынужден был принять решение об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью неблагоприятная: Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы #ленобласть Постановление — в работе. Кроме того в магазинах обязательно должны появиться объявления на видных местах, куда могут жаловаться покупатели, в случае нарушения правил Роспотребнадзора торговой точкой. Районы, которые не попали в этот список, — кандидаты на смягчение ограничительных мер с 12 мая. Будьте здоровы! #стопкоронавирус #дрозденкоюлия

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