Стало известно, какие специалисты будут востребованы после пандемии COVID-19

Согласно исследованию специалистов Института прогрессивного образования, опубликованному RT, рынок труда России сделал очередной шаг в пользу цифровизации.

Среди наиболее востребованных специалистов будут антикризисные и финансовые консультанты, онлайн-врачи общей практики, эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры, а также консультанты кол-центров и сотрудники интернет-магазинов.

К востребованным офлайн-профессиям будут относиться курьеры, водители, диспетчеры доставки, операторы охранных систем, сиделки, сантехники, сборщики мебели и фотографы.