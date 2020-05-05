Стало известно, какие специалисты будут востребованы после пандемии COVID-19

Согласно исследованию специалистов Института прогрессивного образования, опубликованному RT, рынок труда России сделал очередной шаг в пользу цифровизации.
Среди наиболее востребованных специалистов будут антикризисные и финансовые консультанты, онлайн-врачи общей практики, эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры, а также консультанты кол-центров и сотрудники интернет-магазинов.
К востребованным офлайн-профессиям будут относиться курьеры, водители, диспетчеры доставки, операторы охранных систем, сиделки, сантехники, сборщики мебели и фотографы.
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05.05.2020 52